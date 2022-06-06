【抗通脹+贏加息】新世界獲富時羅素保留於旗下地產指數

近期，投資者仍擔心美國聯儲局的加息步伐，以及加息會否讓美國經濟陷入衰退。例如德銀分析師表示，聯儲局過去11次延長加息周期中，有8次以經濟衰退告終。摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）警告，面對美國通脹急升，除非聯儲局更迅速行動，否則經濟可能陷入衰退，市場應做好迎接「颶風」的準備。

在「加息抗通脹」與「美國經濟陷衰退風險」之間，讀者宜慎選財務穩健、前景較佳的收息股，不宜盲目追求高股息率。

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁】

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6月6日：

【13：00】富時羅素在上周四公布調整旗下指數股份，將恒基地產 （00012） 、新世界 （00017） 及恒隆地產 （00101） 3家香港地產股從旗下追蹤地產商的「FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index」剔出，令三股股價在當日顯著受壓。不過，富時羅素經進一步考慮新世界的EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）後，決定將其保留於指數內。

新世界及恒隆地產今天股市明顯反彈，甚至跑贏大市，唯獨恒地股價逆市下跌。

【09：00】長和 （00001） 同時受惠疫後經濟活動回復正常，以及通脹升温，為迎戰加息及通脹潮的尚佳長綫收息對象，分析詳見：【下一頁】

6月4日：

【13：30】中金最新發表的「今年下半年港股展望」報告，列出該行最新的16隻海外中資股首選組合名單，當中有3隻為預測股率在5厘以上的收息股，包括：中移動 （00941） ......

【08：00】美國昨晚公布5月份就業報告，數據顯示其就業市場仍然強勁，非農職位已回升至疫前水平，時薪持續攀升等（點擊圖片放大），未受聯邦基金利率自今年3月以來累加0.75厘的影響。因此，料通脹在短期內大幅回落機會低，而美國加息步伐也難以放慢下來。

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6月2日：

【19：30】煤氣 （00003） 因去年業績遜市場預期兼停派紅股，令其收息股魅力大減，而面對油價、天然氣價格上漲，公司終要計劃上調煤氣費。

煤氣剛表示......

【19：00】MSCI香港指數與恒指於5月結束時升2%，瑞銀最新發表的研究報告指，港股扭轉5月初的弱勢，主要受中國經濟政策支持及疫情個案回落影響。在MSCI香港指數中，受累於內地嚴格的防疫措施，澳門博彩股表現明顯落後，而最近逐漸放寬的流動限制，應對該板塊產生正面影響。

在加息環境下，瑞銀繼續看好香港銀行、價值和高息股，並列出7隻喜愛的港股股票名單。其中有4隻為港人熱門收息股......

【17：30】富時羅素公布旗下指數成分股調整，於6月17日收市後，將恒基地產 （00012） 、新世界 （00017） 及恒隆地產 （00101） 剔出旗下「EFRA Nareit Developed Asia Index」。

在憂慮加息提速，以及被相關指數基金換出的潛在沽壓等因素衝擊下，上述3隻藍籌地產股恒基地產、新世界及恒隆地產今天分別下跌4.1%、4%及5.1%，跌幅遠較多過恒指（跌1%）。惟本港4月零售銷售數據遠勝市場，業務以收租為主力的恒隆地產，股價隨時有跌過龍之嫌。

至於今天逆市上升的大型本地地產股，有......

【14：30】香港政府統計處在昨天收市後公布的本港4月零售銷售數據遠勝市場預期，而摩根士丹利最新發表的研究報告預料，希慎 （00014） 未來60天跑贏大市，發生機率料80%以上，並給予目標價31元，以及「增持」的投資評級。

摩根士丹利預計，在本地重新開放和消費券（編按：港府在2月底宣布，並於4月7日起派發到市民電子支付工具內）幫助下，香港零售業銷售表現在未來幾個月將保持穩固，這會對希慎有利，而該股目前估值亦具吸引力，現價較每股資產淨值（NAV）折讓62%，加上股息收益率約為6厘。

希慎平均目標價約29.4元

穩健的希慎在去年面對疫情衝擊，仍可保持每股派息（點擊圖片放大）。至於由今年3月中，即本港Omicron感染人數開始回落，以及港府加推「2022保就」計劃後，至截稿前止，暫有4間券商給予希慎最新目標價（點擊圖片放大），平均值高達29.4元。

延伸閱讀：【消費券+保就業】港零售復甦勝預期 捉最值博受惠股（第四版）

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

6月1日：

【16：50】在第五波疫情衝擊下，藍籌REIT領展 （00823） 今天中午公布截至今年3月底止的2022財年全年業績，雖然收入及每基金單位分派等略微遜於市場預期平均數，但是投資看前景，而香港政府統計處剛公布的4月份本地零售業銷貨價值（臨時數值）按年增11.7%至301.9億元，表現優於市場預期數字，領展以至在香港持有大型商場的老牌收租股如希慎 （00014） 、恒隆地產 （00101） 及太古地產 （01972） 等的盈利預測，有望在中短期內被上調。

相關分析詳見：【港零售】【領展】

【16：00】加息有助大型銀行股擴闊淨息差，而富瑞最新發表的研究報告，視中銀香港 （02388） 為行業首選。

富瑞預期，香港銀行業中期前景受到加息的積極支持，而中銀香港受惠於利率對沖帶來的強勁交易收益及貸款增長，或可跑贏行業表現，預期今年上半年純利表現穩健，按年增長6%，認為其盈利可見度最高，重申中銀香港為首選股。反觀恒生銀行 （00011） 及東亞銀行 （00023） ，富瑞預計......

專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

5月31日：

【18：00】公用股現金流強勁，部分公用股更是業務穩健中不乏增長機遇，為不少人投資組合內的「穩膽」。花旗最新發表關於公用股的研究報告，在港股中的公用股，首選華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916） 及港燈 （02638） 。

花旗報告指，內地公用事業及清潔能源公司因面對經濟疲軟及投入成本上升，而導致利潤率下降，預測今年的淨利潤平均按年增長......

【16：30】港人愛「磚頭」，而本地地產股也是不少老一輩港人的熱門收息股類之一。長實集團 （01113） 執行董事趙國雄在今天的記者會上表示，現時利好本港樓市的因素未完全顯現，包括潛在通關及經濟數據改善等。他更估計，今年樓價將有約5%的上落空間。

更多關於5月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

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