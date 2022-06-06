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【5月數據前瞻】瑞銀汪濤：5月經濟增長動能邊際改善（第二版）

研究報告 11:50 2022/06/06

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4月中旬，國內疫情有所改善，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤估計，國家統計局將公布5月經濟數據將顯示大部分經濟活動的按年增速改善，但整體動能仍較疲弱。

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汪濤指出：

「最差的時期應已過去；預計5月經濟活動邊際改善。」

日前國家統計局公布5月製造業PMI上升2.2個百分點，同時服務業PMI反彈7.1個百分點。她預計，國家統計局即將公布5月工業生產，按年降1.2%；社會消費品零售，按年降8%，跌幅可能收窄，而基建投資和出口增速可能按年反彈（見下圖）

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專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁

她續指，瑞銀高頻數據—瑞銀中國經濟活動指數跌幅有所收窄，從按年下滑27%收窄至按年下滑22%。

對於政府政策加碼，汪濤又說，目前計劃出台的政策支持不足以完全緩解經濟下行壓力，並將中國2022年GDP增長預測下調至3%，預計二季度整體GDP按季明顯下行，即按季折年下跌8%，按年增長1.4%。

----

（第二版更新於6月6日 11：46）

對於下半年中國宏觀經濟預測，她認為：

「今年下半年的反彈力度和速度明顯弱於2020年。」

未來內房前景發展，汪濤預計全國房地產銷售和新開工面績均按年跌20%左右，而房地產投資可能按年下降約6%。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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