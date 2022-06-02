【科技復甦】券商睇好下半年多類科技股表現

雖然內地今年科技行業股份表現未如理想，但建銀國際發表研究報告指，但在供應鏈受阻問題減少以及終端需求恢復的幫助下，建銀國際預計多類科技板塊將在年底前溫和復甦。

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建銀國際表示，今年首季其覆蓋的中國科技板塊公司業績表現參差。大多數半導體公司，包括專注於集成電路設計、代工和設備的公司，今年首季都取得可觀業績，亦印證晶片供應短缺的狀況。建銀國際又預計，該勢頭將在上半年內持續。智能手機供應鏈相關股份大部分業績都符合或低於預期，同時亦紛紛在積極探索物聯網、汽車以及VR／AR等新市場的機會。即使在電訊營運商和雲服務供應商資本支出減緩的情況下，電訊行業公司也報告了相對強勁的業績。該券商認為，安卓（Android）智能手機供應鏈的疲軟狀況將延續到2022年第二季，但認為上海重新開放和地方政府持續鼓勵消費將持即將到來的「618」活動及第三季銷售。

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