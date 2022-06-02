【星級名家】一文盡閱瑞銀汪濤點評中國第二季經濟

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤針對第二季市況作出多項分析，以下與大家逐一回顧：

6月2日

汪濤認為，國家統計局將公布5月經濟數據將顯示大部分經濟活動的按年增速改善，但整體動能仍較疲弱。其詳細觀點分析，請按【5月數據前瞻】瑞銀汪濤：5月經濟增長動能邊際改善【下一頁】

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專訪兩大國策名家 部署穩經濟大盤主題【下一頁】

5月30日

隨著疫情形勢變化，內地政府防疫限制措施持續時間延長，對運輸和物流擾動明顯，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，4月中旬以來運輸及物流擾動有所好轉。

據瑞銀中國工業和投資指數顯示，4月中旬按年下降21%，邊際改善至5月中旬的按年下跌15%。汪濤解釋，這主要得益於整車貨運量及港口貨物吞吐量好轉。

5至6月經濟活動有好轉

汪濤指出，由於防疫限制更為嚴格、且持續更長時間，目前的經濟活動復甦比2020年更溫和，且消費及服務業的復蘇慢於工業生產和投資。她預計：

「5至6月經濟活動僅溫和好轉，二季度GDP按季折年下降8%、按年增速顯著放緩至1.4%。」

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瑞銀利用高頻資料構建兩個中國經濟活動綜合指數，以便投資者能及時解讀整體經濟情況：

中國工業及投資指數，追蹤工業和生產活動。其中，涵蓋卡車貨運量、鋼鐵產量、港口貨物輸送量、房地產銷售以及汽車銷售（見圖一）；



中國消費及服務業指數，聚焦消費和服務業。當中涵蓋交通擁堵、地鐵客流量以及房地產銷售。（見圖二）

汪濤又指：「我們的指數可以有效反映部分經濟領域的增長動能變化，但不應被用於直接預測整體GDP增長或其組成部分。」皆因許多波動性不大的商品生產和服務業，如部分輕工業、金融服務、住房服務和政府服務等，並沒有高頻數據可以跟蹤。

5月25日

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新冠疫情持續蔓延疊加政府防疫限制，進一步打擊內地經濟活動。不過，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤預料，中國第三、第四季經濟將出現明顯的連續反彈。其詳細觀點分析，請按【頹勢見底？】瑞銀汪濤：第3季經濟小幅V形反彈【下一頁】。

5月20日

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中國經濟受疫情拖累，5月16日公布4月份零售、固投、工業經濟數據大幅下跌，而社會消費品零售受到最大的衝擊、按年下降11%，較市場預期下跌6.6%。瑞銀汪濤評經濟反彈時機，詳按了解更多【頹勢持續】瑞銀汪濤評中國經濟增長第二季繼續走弱【下一頁】

報告來源：瑞銀

編輯：鍾采餘

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