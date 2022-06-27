【陸叔講大市】陳永陸：下半年繼續炒放鬆政策（不斷更新）

一文看清資深股評人陳永陸對股市看法：

▼ 點擊圖片放大 +2

6月13日

美國加息壓力仍未減退，兩年及十年債息仍持續高企，理論上對新經濟股估值仍帶來壓力。但觀乎近日走勢，市場已消化加息負面消息對新經濟股的影響。欲覽全文，請點擊：【下一頁】

6月2日

上周四富時羅素旗下EFRA Nareit Developed Asia Index指數換馬，將新世界 （00017） ﹑恒隆地產 （00101） 及恒地 （00012） 剔出指數之，一度令三大本地地產股急跌。當然，不少投資者會認為被剔出指數之外的股份，可能本身有其問題才招致殺生之禍。

不過，陳永陸指：「我始終認為指數成份的出入，本身是一場遊戲，而且成份股換碼對個股股價影響屬短暫，中長綫走勢仍取決於其基本面之上。」……

欲覽全文，請續留意本文持續更新。

5月30日

李克強總理罕有透過視像會議責成地方穩住經濟，否則經濟增長5.5%目標難以保持。

平心而論，一如上周所言，即使李克強有扶持經濟的決心，問題是中國面對的內外壓力委實不輕，不是三言兩語或三幾樣措施可解決目前的經濟問題。欲覽全文，請點擊：【下一頁】

5月23日

港股方面，雖然恒指在成交量不足下，一度跌穿20000點水平，但明顯所見，每逢回吐都有一定的承接力，反映港股表現不算太差。

「客觀條件上，港股亦暫難大突破向上，原因是目前市場都預了內地經濟面對下行壓力。」

但由於美國進入了加息周期……

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

5月16日

香港資金外流不是今天才發生，尤其是這兩年，外資走錢的情況嚴重，恒指也因此由高位回吐逾3成多。

事實上，以3個月期資金計算，美元同業拆息較港元高於超過半厘，已足夠提供沽港元買美元套息誘因，因而觸發市場對走資的憂慮。

值得一點留意是，盡管不斷有言論指香港立國安法後令外資撤走，但實情是……

欲覽全文，請點擊：【下一頁】

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...