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【陸叔講大市】陳永陸：新經濟股反彈浪仍未完（不斷更新）

財金猛人追蹤 12:26 2022/06/13

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一文看清資深股評人陳永陸對股市看法：

    點擊圖片放大
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6月13日

美國加息壓力仍未減退，兩年及十年債息仍持續高企，理論上對新經濟股估值仍帶來壓力。但觀乎近日走勢，市場已消化加息負面消息對新經濟股的影響。欲覽全文，請點擊：【下一頁

6月2日

上周四富時羅素旗下EFRA Nareit Developed Asia Index指數換馬，將新世界 （00017） ﹑恒隆地產 （00101） 及恒地 （00012） 剔出指數之，一度令三大本地地產股急跌。當然，不少投資者會認為被剔出指數之外的股份，可能本身有其問題才招致殺生之禍。

不過，陳永陸指：「我始終認為指數成份的出入，本身是一場遊戲，而且成份股換碼對個股股價影響屬短暫，中長綫走勢仍取決於其基本面之上。」……

欲覽全文，請續留意本文持續更新。

5月30日

李克強總理罕有透過視像會議責成地方穩住經濟，否則經濟增長5.5%目標難以保持。

平心而論，一如上周所言，即使李克強有扶持經濟的決心，問題是中國面對的內外壓力委實不輕，不是三言兩語或三幾樣措施可解決目前的經濟問題。欲覽全文，請點擊：【下一頁

5月23日

港股方面，雖然恒指在成交量不足下，一度跌穿20000點水平，但明顯所見，每逢回吐都有一定的承接力，反映港股表現不算太差。

「客觀條件上，港股亦暫難大突破向上，原因是目前市場都預了內地經濟面對下行壓力。」

但由於美國進入了加息周期……

欲覽全文，請點擊：【下一頁

5月16日

香港資金外流不是今天才發生，尤其是這兩年，外資走錢的情況嚴重，恒指也因此由高位回吐逾3成多。

事實上，以3個月期資金計算，美元同業拆息較港元高於超過半厘，已足夠提供沽港元買美元套息誘因，因而觸發市場對走資的憂慮。

值得一點留意是，盡管不斷有言論指香港立國安法後令外資撤走，但實情是……

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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