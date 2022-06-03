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半新股忌亂入 暴瀉前有警號

名家專區 2022/06/03

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美國加息預期反覆再升温，港股昨隨美股外圍偏軟，科技股回吐壓力較大。當中又以網易（09999）旗下科網半新股雲音樂（09899），昨在大成交配合下一度暴瀉逾2成最觸目驚心，收市仍大跌16%。

雲音樂昨成交

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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