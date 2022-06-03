半新股忌亂入 暴瀉前有警號 名家專區 2022/06/03 分享： 分享： 美國加息預期反覆再升温，港股昨隨美股外圍偏軟，科技股回吐壓力較大。當中又以網易（09999）旗下科網半新股雲音樂（09899），昨在大成交配合下一度暴瀉逾2成最觸目驚心，收市仍大跌16%。 雲音樂昨成交 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破 2022/06/02 ETF通新催化 港交所等突破 透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早 2022/05/28 科企績後挾升 轉勢言之尚早 透視中港美 - 北水追高息股 有數計有路捉 2022/05/27 北水追高息股 有數計有路捉 透視中港美 - SEC高層預警 中概提早出局 2022/05/26 SEC高層預警 中概提早出局 透視中港美 - 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 港股 恒生指數 科技軟件 騰訊控股（00700） 雲音樂（09899） 阿里巴巴－SW（09988） 網易－S（09999） 二手市場 板塊 美元