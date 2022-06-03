濰柴發展氫能 最壞時刻過去 名家專區 2022/06/03 分享： 分享： 港股兩連跌，但國企指數守50天綫和上升裂口，等下周發出「黃金交叉」買入訊號。而濰柴動力（02338）股價亦出現黃金交叉。事實上，公司去年下半年至今年首季業績受累行業銷情下滑，惟相信最壞時刻已過去，氫燃 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 2022/06/02 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 中字股實力談 - 東風追落後 電動車熱賣 2022/06/02 東風追落後 電動車熱賣 中字股實力談 - 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 2022/06/01 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 中字股實力談 - 申洲走出谷底 今年重拾增長 2022/06/01 申洲走出谷底 今年重拾增長 中字股實力談 - 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 2022/05/31 【長尾之惑】港股5月脫窮成功 新升浪隨時來臨（第四版） 市帳率 市盈率 氫能 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 疫情 中國 港股 商業