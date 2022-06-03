濰柴發展氫能 最壞時刻過去

港股兩連跌，但國企指數守50天綫和上升裂口，等下周發出「黃金交叉」買入訊號。而濰柴動力（02338）股價亦出現黃金交叉。事實上，公司去年下半年至今年首季業績受累行業銷情下滑，惟相信最壞時刻已過去，氫燃

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