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濰柴發展氫能 最壞時刻過去

名家專區 2022/06/03

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港股兩連跌，但國企指數守50天綫和上升裂口，等下周發出「黃金交叉」買入訊號。而濰柴動力（02338）股價亦出現黃金交叉。事實上，公司去年下半年至今年首季業績受累行業銷情下滑，惟相信最壞時刻已過去，氫燃

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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