安本：ESG投資可達萬億級別

為提供符合ESG的服務、資產和基建設施，安本相信，企業資產負債表可能需要擴大，資本開支上升，當中蘊含不少機遇，甚至達到萬億級別。中國在ESG議題也不乏重大進展，企業在解決全球問題的科技層面更是位居全球

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