安本：ESG投資可達萬億級別 名家專區 2022/06/03 分享： 分享： 為提供符合ESG的服務、資產和基建設施，安本相信，企業資產負債表可能需要擴大，資本開支上升，當中蘊含不少機遇，甚至達到萬億級別。中國在ESG議題也不乏重大進展，企業在解決全球問題的科技層面更是位居全球 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : David Smith 安本亞洲股票團隊高級投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 2022/06/02 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 2022/06/01 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 2022/05/31 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 2022/05/27 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 專訪 - 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 2022/05/26 摩根資管許長泰：跌市尾聲 分段入貨 中國 ESG 護理 風能 可持續發展 股票 人權 美元