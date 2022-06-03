仍未落實通關 甲廈空置難降 名家專區 12:00 2022/06/03 分享： 分享： 本港仍未與多國通關，新需求維持疲弱，搬遷而乏擴充，令空置樓面仍多，加上今明兩年大量新供應，空置率勢仍在高水平。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 最貴舖租地段 飲食業回歸 2022/05/23 最貴舖租地段 飲食業回歸 拆解香港通脹 全球最低謎思 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 轉型作食肆 栢麗大道反映舖位業主態度改變? 2022/06/02 轉型作食肆 栢麗大道反映舖位業主態度改變? 你可能感興趣 最貴舖租地段 飲食業回歸 01:00 2022/05/23 最貴舖租地段 飲食業回歸 拆解香港通脹 全球最低謎思 01:00 2022/05/25 拆解香港通脹 全球最低謎思 轉型作食肆 栢麗大道反映舖位業主態度改變? 16:06 2022/06/02 轉型作食肆 栢麗大道反映舖位業主態度改變? 最新專欄文章 專家樓論 - 「呼吸Plan」及威力大不如前 2022/04/03 「呼吸Plan」及威力大不如前 專家樓論 - 又到加息時 2022/01/25 又到加息時 專家樓論 - 「工轉商」成風 商業樓面將大增 2021/11/16 「工轉商」成風 商業樓面將大增 專家樓論 - 新盤百花齊放 銷售策略各不同 2021/11/02 新盤百花齊放 銷售策略各不同 專家樓論 - 二手樓價難大升 2021/10/31 二手樓價難大升 物業出租 香港物業 空置率 成交 商廈