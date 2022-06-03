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仍未落實通關 甲廈空置難降

名家專區 12:00 2022/06/03

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本港仍未與多國通關，新需求維持疲弱，搬遷而乏擴充，令空置樓面仍多，加上今明兩年大量新供應，空置率勢仍在高水平。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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