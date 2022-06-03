新盤戰再蔓延 準買家選擇多

自政府4月下旬分階段放寬社交距離措施後，發展商隨即展開密集式推盤攻勢，當中大型新盤銷售普遍取得不俗成績，為其他發展商推盤注下強心針。而大埔白石角大型新盤Silicon Hill第1期將在今日展開首輪賣樓，料為市場展開另一場新盤戰。

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