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新盤戰再蔓延 準買家選擇多

名家專區 14:00 2022/06/03

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自政府4月下旬分階段放寬社交距離措施後，發展商隨即展開密集式推盤攻勢，當中大型新盤銷售普遍取得不俗成績，為其他發展商推盤注下強心針。而大埔白石角大型新盤Silicon Hill第1期將在今日展開首輪賣樓，料為市場展開另一場新盤戰。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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