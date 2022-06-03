新盤戰再蔓延 準買家選擇多 名家專區 14:00 2022/06/03 分享： 分享： 自政府4月下旬分階段放寬社交距離措施後，發展商隨即展開密集式推盤攻勢，當中大型新盤銷售普遍取得不俗成績，為其他發展商推盤注下強心針。而大埔白石角大型新盤Silicon Hill第1期將在今日展開首輪賣樓，料為市場展開另一場新盤戰。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 新盤熱賣 樓市旺勢延續 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 3房新盤 需時消化 2022/05/26 3房新盤 需時消化 新盤落成量出現危機的年份 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 你可能感興趣 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 11:00 2022/05/19 鐵路效應點石成金 東鐵過海將掀新界買樓潮？ 新盤熱賣 樓市旺勢延續 23:51 2022/05/26 新盤熱賣 樓市旺勢延續 3房新盤 需時消化 01:00 2022/05/26 3房新盤 需時消化 最新專欄文章 專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降 今日 仍未落實通關 甲廈空置難降 專家樓論 - 如果加息1厘 今日 如果加息1厘 專家樓論 - 月月要賣2千新樓 復常首月未竟全功 2022/06/02 月月要賣2千新樓 復常首月未竟全功 專家樓論 - 新盤落成量出現危機的年份 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 專家樓論 - 下一個高危期 2022/05/31 下一個高危期 一手市場 Silicon Hill 白石角 大埔 新地 發展商