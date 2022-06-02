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英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起

國際 22:33 2022/06/02

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今日續談糧食危機有惡化跡象，昨日說到至今已有印度、印尼等30個發展中國家禁止農產品出口，若發達國家再不及早正視問題，共同相討應對方法，他們最終也難以獨善其身。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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