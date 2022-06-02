英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 國際 22:33 2022/06/02 分享： 分享： 今日續談糧食危機有惡化跡象，昨日說到至今已有印度、印尼等30個發展中國家禁止農產品出口，若發達國家再不及早正視問題，共同相討應對方法，他們最終也難以獨善其身。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 2022/05/31 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 2022/05/26 英迫油企為通脹埋單 恐好心做壞事 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 你可能感興趣 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 20:50 2022/05/31 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 22:08 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 22:34 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 最新專欄文章 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 今日 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 2022/06/01 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/31 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 糧食供求 美食 經濟衰退 英國 食品 魚 紓困措施 巴倫支海 脫歐 通脹