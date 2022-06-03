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英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條

名家專區 2022/06/03

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今日續談糧食危機有惡化迹象，昨說到至今已有印度、印尼等30個發展中國家禁止農產品出口，若發達國再不及早正視問題，共同商討應對方法，最終也難以獨善其身。

說到發達國開始感受到糧食危機的壓力，除昨提及新加坡

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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