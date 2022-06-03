英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 名家專區 2022/06/03 分享： 分享： 今日續談糧食危機有惡化迹象，昨說到至今已有印度、印尼等30個發展中國家禁止農產品出口，若發達國再不及早正視問題，共同商討應對方法，最終也難以獨善其身。 說到發達國開始感受到糧食危機的壓力，除昨提及新加坡 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/02 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 2022/06/01 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/31 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 英國 通脹 歐盟 食品 關稅 約翰遜 脫歐 魚 辛偉誠 英鎊