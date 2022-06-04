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飛鶴高檔品 未來增長點

名家專區 2022/06/04

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內地乳品行業去年收入超過3,000億元人民幣，只有六家收入規模超過100億元人民幣，中國飛鶴（06186）雖排第四，但盈利位列第二，預期今年盈利可以恢復增長，高檔產品會是未來增長點，股價有望迎來升浪。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 奶粉 中國軟件國際（00354） 廣汽集團（02238） 蒙牛乳業（02319） 中國飛鶴（06186）

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