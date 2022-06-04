飛鶴高檔品 未來增長點 名家專區 2022/06/04 分享： 分享： 內地乳品行業去年收入超過3,000億元人民幣，只有六家收入規模超過100億元人民幣，中國飛鶴（06186）雖排第四，但盈利位列第二，預期今年盈利可以恢復增長，高檔產品會是未來增長點，股價有望迎來升浪。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 2022/06/03 濰柴發展氫能 最壞時刻過去 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 2022/06/02 【節氣轉向】港股立夏過山車 芒種後好驚（第四版） 中字股實力談 - 東風追落後 電動車熱賣 2022/06/02 東風追落後 電動車熱賣 中字股實力談 - 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 2022/06/01 【絕處逢升】香港回歸25倒數 港股6月不絕（第四版） 中字股實力談 - 申洲走出谷底 今年重拾增長 2022/06/01 申洲走出谷底 今年重拾增長 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 奶粉 中國軟件國際（00354） 廣汽集團（02238） 蒙牛乳業（02319） 中國飛鶴（06186）