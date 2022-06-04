大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售 名家專區 14:00 2022/06/04 分享： 分享： 大埔白石角指標新盤Sillicon Hill第1期首輪銷售報捷，不但對其他發展商推盤帶來提振作用，同時項目獲得近3成投資者捧場，反映市場對樓市前景仍具備信心，為加息周期下樓市的走向，提供一定指引性。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 新盤賣得快好世界 2022/05/17 新盤賣得快好世界 你可能感興趣 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 23:04 2022/03/30 發展商推餘貨試水溫 部署復常「新盤總攻日」 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 14:00 2022/04/26 疫後爆新盤戰 鬥快鎖定客源 新盤賣得快好世界 14:30 2022/05/17 新盤賣得快好世界 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 今日 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 專家樓論 - 仍未落實通關 甲廈空置難降 2022/06/03 仍未落實通關 甲廈空置難降 專家樓論 - 如果加息1厘 2022/06/03 如果加息1厘 專家樓論 - 月月要賣2千新樓 復常首月未竟全功 2022/06/02 月月要賣2千新樓 復常首月未竟全功 專家樓論 - 新盤落成量出現危機的年份 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 銷售安排 一手市場 白石角 招標 地產 大埔