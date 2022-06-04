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大埔新盤開紅盤 勢加速新盤推售

名家專區 14:00 2022/06/04

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大埔白石角指標新盤Sillicon Hill第1期首輪銷售報捷，不但對其他發展商推盤帶來提振作用，同時項目獲得近3成投資者捧場，反映市場對樓市前景仍具備信心，為加息周期下樓市的走向，提供一定指引性。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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