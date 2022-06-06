不要質疑 聯儲局續加息意向

若果認為美國通脹已見頂回落，聯儲局便有望放慢加息步伐？建議勿太早下定論！

本周五，假如美國公布的5月份通脹率（CPI），只是如市場預期般輕微回落至8.2%，這就沒甚麼值得興奮。

從美國3月的40年高位通脹

...