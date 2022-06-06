不要質疑 聯儲局續加息意向 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 若果認為美國通脹已見頂回落，聯儲局便有望放慢加息步伐？建議勿太早下定論！ 本周五，假如美國公布的5月份通脹率（CPI），只是如市場預期般輕微回落至8.2%，這就沒甚麼值得興奮。 從美國3月的40年高位通脹 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 英鎊向1.22美元進發 今日 英鎊向1.22美元進發 日圓向135進發 今日 日圓向135進發 澳元目標維持73美仙 今日 澳元目標維持73美仙 紐元有機回調至63.5美仙 今日 紐元有機回調至63.5美仙 加元目標維持1.25 今日 加元目標維持1.25 你可能感興趣 英鎊向1.22美元進發 今日 01:00 英鎊向1.22美元進發 日圓向135進發 今日 01:00 日圓向135進發 澳元目標維持73美仙 今日 01:00 澳元目標維持73美仙 最新專欄文章 歐元續候1.08美元水平拋售 今日 歐元續候1.08美元水平拋售 加元目標維持1.25 今日 加元目標維持1.25 紐元有機回調至63.5美仙 今日 紐元有機回調至63.5美仙 澳元目標維持73美仙 今日 澳元目標維持73美仙 日圓向135進發 今日 日圓向135進發 加息 美國聯儲局 澳洲央行 加拿大央行 歐洲央行 日本央行 通脹 美元 歐元 英鎊