【國策追蹤】大摩續推汽車經銷股：上海深圳新單大增（第二版）

汽車經銷股永達汽車 （03669） 宣派了2021年全年股息0.479元人民幣，折合約0.56港元，就算上周已升2成，對應收市價8.78元，仍有6.4厘息率。由於永達6月7日（本周二）除淨，有興趣收息而未持貨的讀者只能今日追入。

要食盡中央乘用車購置稅減徵及上海地方性的刺激汽車消費措施，而又要在港股市場的受惠股，就要數汽車經銷股。上海市人民政府印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，當中為了大力促進汽車消費，《方案》提出多項刺激政策。摩根士丹利提到永達30%的銷售點位於上海，而這些店舖4至5月基本處於停業狀態，故相信在上海解封後不論是新車銷售及售後服務均會迎來強大的需求釋放。計及延滯需求及上海增發牌照帶來的新需求，該行料永達今年餘下7個月的新車銷量會額外增加10%。

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