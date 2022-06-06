下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 歐美市場消費物價高企，俄烏衝突引致多個歐洲國家制裁俄羅斯，減少買入當地原油，繼而推高通脹。 美國上月新增非農就業職位達到39萬個，平均每小時工資按年上升5.2%，就業數據對辦下會再確立美國聯儲局本月將加 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 黃敏碩 寶鉅證劵董事及集團首席投資總監 欄名 : 環球財經 最新專欄文章 迎6月環球股市 未需過分看淡 2022/05/30 迎6月環球股市 未需過分看淡 香港獨角獸 掛美SPAC上市 2022/05/23 香港獨角獸 掛美SPAC上市 穩定幣崩跌啟示 2022/05/16 穩定幣崩跌啟示 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 2022/05/10 全球通脹升温 加大股債滙短期震盪 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 2022/05/03 科技股季績前瞻 元宇宙產業投資布局 經濟 美國 指數 行業 通脹 加息 美國聯儲局 俄羅斯 商品 議息