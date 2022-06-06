下半年新興市場表現將分化 內地印尼南非料可居先

歐美市場消費物價高企，俄烏衝突引致多個歐洲國家制裁俄羅斯，減少買入當地原油，繼而推高通脹。

美國上月新增非農就業職位達到39萬個，平均每小時工資按年上升5.2%，就業數據對辦下會再確立美國聯儲局本月將加

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