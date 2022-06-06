就業市場強韌 美息長加長有？

上周端午假長周末4日市，港股反覆上升近2%，與日、韓、台及A股等一眾亞洲主要股市，齊齊跑贏英、美市場（表一）。亞洲相對造好，關鍵之一是美國經濟放緩憂慮升温，投資者對美國急加息預期略降，美滙、美債息高位

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