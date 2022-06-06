就業市場強韌 美息長加長有？ 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 上周端午假長周末4日市，港股反覆上升近2%，與日、韓、台及A股等一眾亞洲主要股市，齊齊跑贏英、美市場（表一）。亞洲相對造好，關鍵之一是美國經濟放緩憂慮升温，投資者對美國急加息預期略降，美滙、美債息高位 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 2022/06/03 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破 2022/06/02 ETF通新催化 港交所等突破 透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早 2022/05/28 科企績後挾升 轉勢言之尚早 透視中港美 - 北水追高息股 有數計有路捉 2022/05/27 北水追高息股 有數計有路捉 透視中港美 - SEC高層預警 中概提早出局 2022/05/26 SEC高層預警 中概提早出局 北水流入 新經濟股 業績公布 美團－W（03690） 加息 美國 美國聯儲局 美滙指數 美滙 失業率