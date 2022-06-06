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就業市場強韌 美息長加長有？

名家專區 2022/06/06

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上周端午假長周末4日市，港股反覆上升近2%，與日、韓、台及A股等一眾亞洲主要股市，齊齊跑贏英、美市場（表一）。亞洲相對造好，關鍵之一是美國經濟放緩憂慮升温，投資者對美國急加息預期略降，美滙、美債息高位

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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北水流入 新經濟股 業績公布 美團－W（03690） 加息 美國 美國聯儲局 美滙指數 美滙 失業率

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