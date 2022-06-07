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【抗通脹系列】盤點長和系 贏通脹加息穩健之選（第二版）

研究報告 15:17 2022/06/07

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承本文第一版所言，電能 （00006） 股息率雖屬長和系內公用相關一系的最高者，但股息增長動力欠奉。若果翻查長和 （00001） 、電能、長江基建 （01038） （下稱「長建」）及港燈 （02638） 過去7次每股派息（點擊圖片放大），電能及港燈每股派息穩陣卻欠增長。

反觀長建中期及末期股息均有增長勢頭，而長和股息雖在2020年度受疫情影響而下跌，但2021年度已回升，加上現在全球多個國家及地區的經濟活動逐步回復正常，而香港零售更在港府今年加碼推出「電子消費券」，並推出「2022保就業」的雙重招下，出現超預期的復甦......

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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於11：47】

市場原本擔心，美國加息步伐提速，或影響經濟增長甚至出現衰退。不過，美國上周五公布的就業報告，顯示就業市場仍然強勁（點擊圖片放大），似乎通脹難在短時間內顯著回落，加上聯儲局會後聲明以至過去加息周期（點擊圖片放大）來看，加息延續至明年機會高，讀者選穩健的受惠疫後復甦股份時，宜選股息具增長動力者。長和 （00001） 主要透過旗下環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） 涉足不少公用事業外，本身也有零售及港口業務，可受惠疫後復甦，股息率高兼有增長。

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專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

首先，地產業務難免受加息，所以先比較一下，據彭博綜合券商預測長和及旗下公用事業相關的股份，包括長建、電能實業 （00006） 等至截稿前止的今、明兩年股息率（點擊圖片放大），便會發現電能的股息率雖然最高，但是卻是表內唯一股息率有沒有增長的股份，穩陣有餘，卻欠缺跑贏通脹、加息的機會。反觀表內第二高息的長和，由於同時經營公用事業，以及受惠疫後復甦零售（包括屈臣氏、百佳等）及港口業務（點擊圖片放大），還有受惠5G機遇的電訊業務，股息率具增長能力。

長和估值分析，詳見：【下一頁

高盛最新發表的亞太區策略報告，按盈利重評領先指標（ERLI）準則列出最新的首選股，當中包括4隻給予「確信買入」評級股份及17隻給予「買入」評級股份，而長和正是在那17隻獲高盛給予「買入」評級股份內，也是長和系內唯一入選那名單內的股份，反映長和估值吸引之餘......

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其他大藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【恒地系】【港鐵】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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