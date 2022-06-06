宏利投管方君明 加息期收息策略 財金猛人追蹤 2022/06/06 分享： 分享： 今期「基金專訪」請來宏利投管方君明，與讀者分享，在面對不明朗因素如加息、通脹及疫情下，可採取收息策略作應對。 宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理方君明在接受本刊專訪時表示，「在充滿不明 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 基金專訪 最新專欄文章 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 2022/05/23 貝萊德策略師 談通脹下投資機遇 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 2022/03/21 宏利投管謝企剛 料恒指近見底 低吸長期主題 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 2021/11/29 晉達談電動車潮流 捕捉碳中和機遇 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 2021/08/16 摩根資管 美股未升完 高收益債迎天使回歸 紐約梅隆出行科技大勢所趨 聚焦4大投資主題 2021/07/26 紐約梅隆出行科技大勢所趨 聚焦4大投資主題 私人銀行 新能源 大灣區 人民幣 股票 板塊 銀行