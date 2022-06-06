宏利投管方君明 加息期收息策略

今期「基金專訪」請來宏利投管方君明，與讀者分享，在面對不明朗因素如加息、通脹及疫情下，可採取收息策略作應對。

宏利投資管理大中華區股票部執行總監及高級投資組合經理方君明在接受本刊專訪時表示，「在充滿不明

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