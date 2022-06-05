油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國際 22:50 2022/06/05 分享： 分享： 油組及盟友（OPEC+）上周四宣布增產，怎知國際油價其後連續兩日升逾1%，紐約期油及倫敦布蘭特期油直逼120美元大關。市場對OPEC+這次增產不賣帳，主因看穿這是沙特阿拉伯向美國示好的政治手段，根本影響不了油市整體供應。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 2022/05/29 幾項數據 判斷猴痘是否值得恐慌 烏戰要終結 割地唯一出路？ 2022/05/25 烏戰要終結 割地唯一出路？ 你可能感興趣 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 21:36 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 22:09 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 22:08 2022/05/30 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 最新專欄文章 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 2022/06/01 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/31 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 國金札記 - 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 2022/05/30 放下驚恐情緒 理性看待猴痘 經濟 政治 拜登 穆罕默德本薩勒曼 石油輸出國組織 石油 美國 沙特阿拉伯 俄羅斯