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油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特

國際 22:50 2022/06/05

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油組及盟友（OPEC+）上周四宣布增產，怎知國際油價其後連續兩日升逾1%，紐約期油及倫敦布蘭特期油直逼120美元大關。市場對OPEC+這次增產不賣帳，主因看穿這是沙特阿拉伯向美國示好的政治手段，根本影響不了油市整體供應。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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