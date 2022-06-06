李家超新班子 土地房屋3人組強勁 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 候任特首李家超本周內，料敲定所有司局長人選交中央拍板。其新班子中，土地房屋3人組，料包括財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，3人過去多年合作無間，將是一個強勁團隊。 陳茂波黃偉綸甯漢 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 2022/06/02 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來 2022/06/01 中央對港系統人事變動 陸續有來 有政戲 - 領導人講話 對港政策有何啟示？ 2022/05/31 領導人講話 對港政策有何啟示？ 有政戲 - 習李今料接見李家超 指明港未來路向 2022/05/30 習李今料接見李家超 指明港未來路向 有政戲 - 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 2022/05/27 邱騰華出席APEC 「成功爭取」港人遊東瀛 陳茂波 李家超 黃偉綸 鄭若驊 盧寵茂 發展局 財政司