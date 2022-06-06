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李家超新班子 土地房屋3人組強勁

名家專區 2022/06/06

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候任特首李家超本周內，料敲定所有司局長人選交中央拍板。其新班子中，土地房屋3人組，料包括財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸和發展局局長甯漢豪，3人過去多年合作無間，將是一個強勁團隊。

陳茂波黃偉綸甯漢

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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