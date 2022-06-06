蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與比爾蓋茨（Bill Gates）的口水戰再有新發展，蓋茨接受訪問時談及沽空馬斯克旗下Tesla（美：TSLA）一事，蓋茨指出，自己在應對氣候變化的投入比馬斯克或者

...