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蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步

名家專區 2022/06/06

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億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與比爾蓋茨（Bill Gates）的口水戰再有新發展，蓋茨接受訪問時談及沽空馬斯克旗下Tesla（美：TSLA）一事，蓋茨指出，自己在應對氣候變化的投入比馬斯克或者

...

撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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