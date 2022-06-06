蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 億萬富翁馬斯克（Elon Musk）與比爾蓋茨（Bill Gates）的口水戰再有新發展，蓋茨接受訪問時談及沽空馬斯克旗下Tesla（美：TSLA）一事，蓋茨指出，自己在應對氣候變化的投入比馬斯克或者 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 管理層提振信心 美團外圍急升 2022/06/04 管理層提振信心 美團外圍急升 交易講場 - 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 2022/06/03 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 交易講場 - 領展續有吸引力 2022/06/02 領展續有吸引力 交易講場 - 恒指突破阻力 新能源股望接力 2022/06/01 恒指突破阻力 新能源股望接力 交易講場 - 港股拉升3大因素 2022/05/31 港股拉升3大因素 股票 汽車 電動車 Tesla 馬斯克 比爾蓋茨 美元 特斯拉（Tesla，美：TSLA）