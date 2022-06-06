油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 名家專區 2022/06/06 分享： 分享： 油組及盟友（OPEC+）上周四宣布增產，怎知國際油價其後連續兩日升逾1%，紐約期油及倫敦布蘭特期油直逼120美元大關。市場對OPEC+這次增產不買帳，主因看穿這是沙特阿拉伯向美國示好的政治手段，根本影 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 2022/06/01 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 國金札記 - 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 2022/05/31 通脹現見頂迹象 美衰退陰霾未散 美國 政治 歐洲 拜登 俄羅斯 烏克蘭 石油 戰爭 紐約期油 沙特阿拉伯