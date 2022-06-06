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油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特

名家專區 2022/06/06

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油組及盟友（OPEC+）上周四宣布增產，怎知國際油價其後連續兩日升逾1%，紐約期油及倫敦布蘭特期油直逼120美元大關。市場對OPEC+這次增產不買帳，主因看穿這是沙特阿拉伯向美國示好的政治手段，根本影

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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