【618購物節】電商平台股邊隻最抵買？(第三版)

今年的618購物節， 5月20日開鑼，預定6月20日結束，前後一個月，比去年多出10日。博君一粲，此時此刻，投資者眼中也許只有股票，什麼都不重要，買到一隻促銷的電商平台股才最重要。

分析電商平台股，看懂以下幾條大數即可：

22Q1網上商品和服務零售額同比增長6.6%，線上化率（實物商品/社零總額）维維持在30%左右的較高水準。社零總額同比增長3.3%，線上消費波動基本和社零總額一致。

阿里巴巴 （09988） 、拼多多（PDD.US）年活躍買家人數維持8億以上用戶，京東 （09618） 5.8億用戶，環比分別+2100萬/+1300萬/+1100萬，總體用戶已經放緩，所以，三家平台已將拉新重心轉移到用戶的高品質增長上。此外，直播電商快手 （01024） DAU（日活）、MAU（月活）分別同比增長17.0%、15.0%至3.455億、5.979億，只此一家上市公司，用戶增長態勢還是穩健的。

人均GMV（成交總金額）計，阿里巴巴最高，達9210元人民幣（下同），其次京東5787元，其次拼多多2810元。

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總的來說，活躍買家大幅放緩，以前的數據已是死數，只是基礎，增長動力已不可能透過拉新，而是轉為銷售費用率，即係降本增效。其中22Q1阿里銷售費用率下調至13%，按年下降0.4pct；拼多多21Q2-22Q1整體穩定於40%-50%間，22Q1的銷售費用率達47.2%；京東保持在3%-5%的區間水準。如何降本增效？可能是裁員、削減補貼，但這些數據不會公布，所以我們只能相信，互聯網大廠最近一直在喊的一句話：降本增效。

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