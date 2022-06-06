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【6月港股策略】港股迎修復機會？ 張憶東：短期區間震盪轉呈底部慢升

研究報告 11:38 2022/06/06

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自3月份，港股市場的底部，近日徘徊21000點水平，對於6月港股策略，興業證券全球首席策略分析師張憶東指，短期區間震盪，港股短期底部慢升，並維持港股中長期戰略性樂觀。

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他認為，市場短期展望區間震盪、進二退一，底部緩慢抬升。6月份港股仍處於「拉鋸戰」，聚焦中國經濟的修復進程，故內因是關鍵變量，中國經濟對港股的影響從冷轉暖需要時間，而「6.18」電商數據將具有參考意義

「短期基本面修復型機會，主要圍繞疫情防控壓力緩解的主綫，但不要對需求恢復有過高期待。」張憶東說。同時，他建議重點淘金受益於政策刺激加碼及復產復工。還有，供應鏈改善的汽車產業鏈、食品飲料、餐飲旅遊、家電和快遞物流等領域優質公司

復產復工到經濟企穩是否順利？

6月將面臨復產復工和穩增長政策效果的第一個驗證期，據5月PMI數據顯示產成品從被動累庫到主動去庫（見下圖一），指向後續生產活動有望逐漸恢復。張憶東認為，隨著疫情防控能力的提升，復工復產的效率也將逐步提升，供應鏈產業鏈乃至消費需求都有望逐步修復。

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此外，盡管美國聯儲局開始實施縮表，對張憶東來說衝擊有限。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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