【商湯股價】AI新股帶動商湯翻炒6連升 後市有隱憂跟炒要提防（第二版）

受A股的AI新股熱潮帶動，本港上市的AI第一股商湯 （00020） 近日翻炒鑊氣再現，今早延續6連升，累升逾2成半。商湯早前公布去年業績，收入大增逾三成半的同時，虧損同步擴大約四成，算不上一面倒向好，炒AI新股影子概念能走多遠仍有待觀察。

商湯股價的新催化，來自與商湯同稱為AI四小龍的雲從科技（滬：688327）A股上市後行情火爆，今早再升最多5%，較招股價累升1.2倍。雲從科技業務範圍與商湯類近，而雲從營收遠較商湯為低，資金短炒商湯邏輯合理。唯商湯距離取得經營利潤路途仍遠，炒家熱情維持多久難料。更值得關注的是，商湯上市前股東禁售期將於6月30日屆時，股東套現沽盤或隨即湧現。

觸發商湯新升浪的是AI第二股雲從科技，於5月27日A股掛牌後節節上漲。投資界對雲從科技與商湯、曠視科技和依圖科技並稱為「AI（人工智能」四小龍」。雲從科技主要提供高效人機協同操作系統，以及行業解決方案，與商湯「智慧商業」及「智慧城市」兩大主營業務大致相同。雲從科技去年收入僅約6.92億元，相對商湯去年收入大增逾三成半至47億元，只及商湯約七分一。

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