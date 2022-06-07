【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）

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本港上市的內地電動車股比亞迪新近公布，5月汽車銷量共計11.4943萬輛，按年大增148.3%，月內銷量全為新能源汽車，以11.4943萬輛，相對去年同期新能源汽車銷量增加250.4%。今年首五個月累計銷量51.2363萬輛，同比增加161.85%。首五個月累計產量51.7778萬輛，同比增加155.42%。消息刺激H股股價曾升6%高見301元，創下今年以來新高。連帶同業蔚來及小鵬也分別升3-5%。

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