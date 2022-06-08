  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【618消費前瞻】體育大年挺消費復甦 體品股有望重拾增長（第二版）

研究報告 12:06 2022/06/08

分享：

分享：

繼冬奧會後，國際大型賽事亞運會、卡爾塔世界杯及女籃世界杯等接踵而來，2022年作為體育大年，加上全民建身計劃等國策政策引導下，以致體育用品需求提升，有望促進相關企業持續增長。

國內體育產業經歷疫情的衝刷方興未艾，在中國龐大的體育消費者基數、積極的政策護航、數字經濟轉型，以及體育消費觀念升級下，信達證券長期看好為體育產業帶來長遠發展，相關體育數字經濟、全民健身企業有望迎來新一波紅利。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

今年3月中旬以來，受疫情影響疊加高基數，4月運動品牌消費承壓，5月疫情逐漸控制，但消費預期謹慎、需求仍疲軟。但是，6月伴隨「618」消費節日，眾電商於5月底開啟預售活動刺激終端消費，有望消化庫存，改善零售數據。

該行認為，伴隨疫情受控及618活動刺激消費復甦，品牌有望重拾增長。據電商京東數據顯示，於京東618晚8點活動開場10分鐘統計，專業跑鞋、專業田徑鞋及戶外露營等戶外運動產品，10分鐘內成交額，分別按年增200%、250%和210%。

----

（第二版更新於12：03）

事實上，相關體育用品股包括安踏 （02020） 、李寧 （02331） 、特步 （01368） 及361度 （01361） 等品牌於2021年業績取得亮麗增長表現。下版再談（持續更新）

    點擊圖片放大

從營收增長率來看，以上所列的體育用品股均實現了雙位數的增長。李寧和安踏均實現了超過35%的增長，增長率均符合甚至超過市場的預期。（持續更新）

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

【科技復甦】券商睇好下半年多類科技股表現
2022/06/02
【科技復甦】券商睇好下半年多類科技股表現
【最後機會】聽日除淨！近7厘高息的國策受惠爆升股
2022/06/06
【最後機會】聽日除淨！近7厘高息的國策受惠爆升股
【618購物節】電商平台股邊隻最抵買？(第三版)
2022/06/06
【618購物節】電商平台股邊隻最抵買？(第三版)
【6月港股策略】港股迎修復機會？ 張憶東：短期區間震盪轉呈底部慢升
2022/06/06
【6月港股策略】港股迎修復機會？ 張憶東：短期區間震盪轉呈底部慢升

你可能感興趣

【科技復甦】券商睇好下半年多類科技股表現
17:36 2022/06/02
【科技復甦】券商睇好下半年多類科技股表現
【最後機會】聽日除淨！近7厘高息的國策受惠爆升股
16:16 2022/06/06
【最後機會】聽日除淨！近7厘高息的國策受惠爆升股
【618購物節】電商平台股邊隻最抵買？(第三版)
16:46 2022/06/06
【618購物節】電商平台股邊隻最抵買？(第三版)

最新專欄文章

【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（不斷更新）
今日
【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（不斷更新）
【抗通脹系列】盤點長和系 贏通脹加息穩健之選（第四版）
今日
【抗通脹系列】盤點長和系 贏通脹加息穩健之選（第四版）
【618機遇】數字藏品搶客 關注騰訊阿里
今日
【618機遇】數字藏品搶客 關注騰訊阿里
【用電高峰】憧憬復工復產 煤炭股估值吸引諗得過
2022/06/07
【用電高峰】憧憬復工復產 煤炭股估值吸引諗得過
【一文看清】回顧新能源車股6月動向（不斷更新）
2022/06/07
【一文看清】回顧新能源車股6月動向（不斷更新）
中國市場 市場動向 經濟數據表現 疫情 運動 經濟 產品 跑步 品牌 健身

上一篇文章

【板塊攻略】遊戲版號再放行 網遊股迎估值提升

下一篇文章

【宏觀經濟】2022年第二季 製造業投資的挑戰與機遇（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版