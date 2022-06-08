【618消費前瞻】體育大年挺消費復甦 體品股有望重拾增長（第二版）

繼冬奧會後，國際大型賽事亞運會、卡爾塔世界杯及女籃世界杯等接踵而來，2022年作為體育大年，加上全民建身計劃等國策政策引導下，以致體育用品需求提升，有望促進相關企業持續增長。

國內體育產業經歷疫情的衝刷方興未艾，在中國龐大的體育消費者基數、積極的政策護航、數字經濟轉型，以及體育消費觀念升級下，信達證券長期看好為體育產業帶來長遠發展，相關體育數字經濟、全民健身企業有望迎來新一波紅利。

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專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁】

今年3月中旬以來，受疫情影響疊加高基數，4月運動品牌消費承壓，5月疫情逐漸控制，但消費預期謹慎、需求仍疲軟。但是，6月伴隨「618」消費節日，眾電商於5月底開啟預售活動刺激終端消費，有望消化庫存，改善零售數據。

該行認為，伴隨疫情受控及618活動刺激消費復甦，品牌有望重拾增長。據電商京東數據顯示，於京東618晚8點活動開場10分鐘統計，專業跑鞋、專業田徑鞋及戶外露營等戶外運動產品，10分鐘內成交額，分別按年增200%、250%和210%。

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（第二版更新於12：03）

事實上，相關體育用品股包括安踏 （02020） 、李寧 （02331） 、特步 （01368） 及361度 （01361） 等品牌於2021年業績取得亮麗增長表現。下版再談（持續更新）

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從營收增長率來看，以上所列的體育用品股均實現了雙位數的增長。李寧和安踏均實現了超過35%的增長，增長率均符合甚至超過市場的預期。（持續更新）

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