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美團績後爆上 挾淡還有後勁

名家專區 2022/06/07

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美團（03690）加入重磅科網股首季績後大挾升行列，昨在逾百億元大成交配合下飈升一成，股價有直撲200元關之勢。美團升勢強勁，連帶阿里巴巴（09988）、百度（09888）及京東（09618）等早前季

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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