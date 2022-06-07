美團績後爆上 挾淡還有後勁 名家專區 2022/06/07 分享： 分享： 美團（03690）加入重磅科網股首季績後大挾升行列，昨在逾百億元大成交配合下飈升一成，股價有直撲200元關之勢。美團升勢強勁，連帶阿里巴巴（09988）、百度（09888）及京東（09618）等早前季 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 就業市場強韌 美息長加長有？ 2022/06/06 就業市場強韌 美息長加長有？ 透視中港美 - 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 2022/06/03 半新股忌亂入 暴瀉前有警號 透視中港美 - ETF通新催化 港交所等突破 2022/06/02 ETF通新催化 港交所等突破 透視中港美 - 科企績後挾升 轉勢言之尚早 2022/05/28 科企績後挾升 轉勢言之尚早 透視中港美 - 北水追高息股 有數計有路捉 2022/05/27 北水追高息股 有數計有路捉 港股 外賣 恒生指數 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 證監會 板塊