【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄

比亞迪 （01211） 股價昨日升穿300元，最高見301元，創今年新高，收報300.6元，總市值8,751億元，距離萬億市值指日可待，這信心是來自近月比亞迪汽車的銷量數據，傲視群雄。



5月份，國内新能源車銷量（輛）如下：

比亞迪：11.5萬；

理想 （02015） ：11,496

小鵬 （09868） ：10,125

蔚來 （09866） ：7,024

哪吒：11,009

零跑：10,069

極氪：4330

廣汽 （02238） 埃安：21,056

AITO：5,006



8家合共80115輛，只佔比亞迪銷量的七成。



中國新能源乘用車滲透率在2020年進入加速提升階段。至2022年1至4月，滲透率已經達到25%以上。滲透率每提升10個百分點，每年將新增8,000億至9,000億元（人民幣，下同）新能源汽車市場需求。新能源汽車幾乎囊括了所有科技發展最先進的領域，其發展具備強大的成長性和延展性，同時也因其重大戰略意義可長期享有政策紅利。

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