施羅德投資：亞洲科技股仍然可期 名家專區 2022/06/07 分享： 分享： 雖然過去數月對亞洲市場的半導體和科技股可謂是一段艱難歲月，但我們認為它們在長遠而言將會是跑出的板塊。 今年以來，亞洲市場的消費、互聯網、半導體及科技股普遍在大市走勢中受壓。互聯網股所面臨的監管不明朗因素 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : Robin Parbrook 施羅德投資亞洲股票另類投資聯席主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本：ESG投資可達萬億級別 2022/06/03 安本：ESG投資可達萬億級別 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 2022/06/02 建銀趙文利：恒指反彈至22500水平 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 2022/06/01 富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 2022/05/31 信銀劉建民：風險資產重現投資價值 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 2022/05/27 安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平 中國 經濟 5G 人工智能 汽車 板塊 亞洲 電動車 雲端 晶片