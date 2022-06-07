  • 29°C
香港時間 : 2022607日 (週二) 02:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施羅德投資：亞洲科技股仍然可期

名家專區 2022/06/07

分享：

分享：

雖然過去數月對亞洲市場的半導體和科技股可謂是一段艱難歲月，但我們認為它們在長遠而言將會是跑出的板塊。

今年以來，亞洲市場的消費、互聯網、半導體及科技股普遍在大市走勢中受壓。互聯網股所面臨的監管不明朗因素

...

撰文 : Robin Parbrook 施羅德投資亞洲股票另類投資聯席主管

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

安本：ESG投資可達萬億級別
2022/06/03
安本：ESG投資可達萬億級別
建銀趙文利：恒指反彈至22500水平
2022/06/02
建銀趙文利：恒指反彈至22500水平
富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸
2022/06/01
富達McCaffery：氣候領域可能出現獨角獸
信銀劉建民：風險資產重現投資價值
2022/05/31
信銀劉建民：風險資產重現投資價值
安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平
2022/05/27
安本文慶生：ESG亞股跌至吸引水平
中國 經濟 5G 人工智能 汽車 板塊 亞洲 電動車 雲端 晶片

上一篇文章

「呼吸PLAN」有無害？

下一篇文章

撑穿50天綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版