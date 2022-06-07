施羅德投資：亞洲科技股仍然可期

雖然過去數月對亞洲市場的半導體和科技股可謂是一段艱難歲月，但我們認為它們在長遠而言將會是跑出的板塊。

今年以來，亞洲市場的消費、互聯網、半導體及科技股普遍在大市走勢中受壓。互聯網股所面臨的監管不明朗因素

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