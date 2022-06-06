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英事先張揚 冬季有停電危機

國際 22:06 2022/06/06

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俄烏戰爭影響深遠，除了本欄日前談到糧食危機，接下來可能出現的是電荒。這並非筆者危言聳聽，而是英國政府推演得出的可能結論之一，指俄羅斯天然氣供應中斷，最壞情況下可能令英國600萬戶家庭面臨停電。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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