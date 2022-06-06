英事先張揚 冬季有停電危機 國際 22:06 2022/06/06 分享： 分享： 俄烏戰爭影響深遠，除了本欄日前談到糧食危機，接下來可能出現的是電荒。這並非筆者危言聳聽，而是英國政府推演得出的可能結論之一，指俄羅斯天然氣供應中斷，最壞情況下可能令英國600萬戶家庭面臨停電。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 2022/06/03 美國槍管淪空談 兵家必爭之地 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 2022/05/31 歐盟禁運俄油 未傷敵先傷己 你可能感興趣 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 22:50 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 21:36 2022/06/03 英國真正生活危機 炸魚薯條都食唔起 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 22:09 2022/06/01 糧食保護主義抬頭 又關海南雞飯事？ 最新專欄文章 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 今日 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 國金札記 - 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 2022/06/01 歐制裁俄效果不彰 反招通脹迫在眉睫 地緣政治 政治 北約 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 天然氣 英國