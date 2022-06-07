【中國經濟】穩大盤保就業主力 平台經濟轉壓為疏 中國 08:00 2022/06/07 分享： 分享： 經過一個端午小長假的過渡，北京和上海周一起規模性復工及恢復堂食，正常生活似乎正式回歸。但解封後經濟即面臨縮表與失業率上升風險，在穩大盤保就業政策要求下，作為當前最薄弱的服務業主力，平台經濟在遭遇強監管後也迎來暖意。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 歐美撤出俄羅斯市場後 中國科技企業正權衡機會？ 2022/03/08 歐美撤出俄羅斯市場後 中國科技企業正權衡機會？ 對科技行業監管放鬆？科技部部長：把激勵放在更重要位置 2022/06/06 對科技行業監管放鬆？科技部部長：把激勵放在更重要位置 內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右 2022/06/02 內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右 你可能感興趣 歐美撤出俄羅斯市場後 中國科技企業正權衡機會？ 16:15 2022/03/08 歐美撤出俄羅斯市場後 中國科技企業正權衡機會？ 對科技行業監管放鬆？科技部部長：把激勵放在更重要位置 14:42 2022/06/06 對科技行業監管放鬆？科技部部長：把激勵放在更重要位置 內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右 15:42 2022/06/02 內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右 劉鶴 經濟 疫情 中國市場 上海 北京 科技行業 服務 新經濟 PMI