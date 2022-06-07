【中國經濟】穩大盤保就業主力 平台經濟轉壓為疏

經過一個端午小長假的過渡，北京和上海周一起規模性復工及恢復堂食，正常生活似乎正式回歸。但解封後經濟即面臨縮表與失業率上升風險，在穩大盤保就業政策要求下，作為當前最薄弱的服務業主力，平台經濟在遭遇強監管後也迎來暖意。

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