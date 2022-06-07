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【科企反彈論】國策專家評 科技股轉勢機會

財金猛人追蹤 13:15 2022/06/07

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據外媒報導，中國監管機構將結束對包括滴滴出行（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）和看準（美：BZ）的網絡安全審查，令市場憧憬其他平台經濟公司同樣受惠，科技股近期一洗頹勢，恒指成份股當中美團 （03690） 重上200元，阿里 （09988） 重拾紅底。科企股能續好嗎 ?

建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利早前在接受《投資理財周刊》專訪時表示，「相信在下半年，增長股和價值股的風格轉換會更加明顯，而這一點港股相信較美股更明顯。」

科技股估值及年初至今股價變化可點擊下圖查看。

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事實上，美股當中增長股佔比較高的納指早前就連跌7周，在5月23日當周才止跌回升，年初至今跌超過2成，而恒生科技指數由年初至今亦跌近2成。美股三大指數與港股表現可點擊下圖查看。

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增長股自去年開始已跌了很多，而且針對中概股的監管問題，中美跨境溝通正在進行中，未來幾個月會有結論，加上監管政策環境最壞時期已經過去，新經濟股盈利接近下修尾聲，估值有一定修補空間！

趙文利續稱，「此外，如果9月美國當局發現通脹有所放緩，加息步伐或可以放緩或暫停，因此債息有回落空間，將利好成長股回升。」

更多文章：宏利投管方君明 加息期收息策略

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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