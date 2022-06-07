強勢雙雄領突破 名家專區 2022/06/07 分享： 分享： 恒指周一再升571點，收報21653點，成交額1,385億元。再上望22000點及22500點阻力；3月「政策底」的反彈高位為22523點。 美團業績俏 比亞迪產銷強勁 昨日升勢主要靠業績向好的美團（ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 2022/06/06 蓋茨談沽空Tesla 不讓馬斯克放慢腳步 交易講場 - 管理層提振信心 美團外圍急升 2022/06/04 管理層提振信心 美團外圍急升 交易講場 - 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 2022/06/03 啤酒綠電股可吼 忌沾水泥股 交易講場 - 領展續有吸引力 2022/06/02 領展續有吸引力 交易講場 - 恒指突破阻力 新能源股望接力 2022/06/01 恒指突破阻力 新能源股望接力 港股 成交 華潤啤酒（00291） 美團－W（03690） 比亞迪股份（01211） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015） 阜博集團（03738） 新能源 人民幣