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強勢雙雄領突破

名家專區 2022/06/07

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恒指周一再升571點，收報21653點，成交額1,385億元。再上望22000點及22500點阻力；3月「政策底」的反彈高位為22523點。

美團業績俏 比亞迪產銷強勁

昨日升勢主要靠業績向好的美團（

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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