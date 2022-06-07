英事先張揚 冬季有停電危機 名家專區 2022/06/07 分享： 分享： 俄烏戰爭影響深遠，除了本欄日前談到糧食危機，接下來可能出現的是電荒。這並非筆者危言聳聽，而是英國政府推演得出的可能結論之一，指俄羅斯天然氣供應中斷，最壞情況下可能令英國600萬戶家庭面臨停電。 《泰晤士 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英事先張揚 冬季有停電危機 2022/06/06 英事先張揚 冬季有停電危機 國金札記 - 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/06 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 2022/06/05 油組增產釋善意 拜登回禮訪沙特 國金札記 - 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 2022/06/03 英國生活危機深重 負擔不起炸魚薯條 國金札記 - 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 2022/06/02 糧食保護主義抬頭 通脹經濟同添憂 英國 歐洲 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 電力 天然氣 普京 挪威