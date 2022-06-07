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習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離

名家專區 2022/06/07

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香港回歸25周年，國家主席習近平是否來港仍視乎疫情；但據悉港府將做好兩手準備，出席回歸慶典的港府核心高官及嘉賓，將於6月23日起接受7天閉環隔離，或要入住酒店。

另外，候任特首李家超籌組新班子已達尾聲，

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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