習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離 名家專區 2022/06/07 分享： 分享： 香港回歸25周年，國家主席習近平是否來港仍視乎疫情；但據悉港府將做好兩手準備，出席回歸慶典的港府核心高官及嘉賓，將於6月23日起接受7天閉環隔離，或要入住酒店。 另外，候任特首李家超籌組新班子已達尾聲， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 2022/06/06 李家超新班子 土地房屋3人組強勁 有政戲 - 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 2022/06/02 特首辦主任陳國基 政務司長大熱 有政戲 - 中央對港系統人事變動 陸續有來 2022/06/01 中央對港系統人事變動 陸續有來 有政戲 - 領導人講話 對港政策有何啟示？ 2022/05/31 領導人講話 對港政策有何啟示？ 有政戲 - 習李今料接見李家超 指明港未來路向 2022/05/30 習李今料接見李家超 指明港未來路向 政治 疫情 香港 習近平 酒店 李家超 律政司 消委會 鄭若驊 行政會議