習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離

香港回歸25周年，國家主席習近平是否來港仍視乎疫情；但據悉港府將做好兩手準備，出席回歸慶典的港府核心高官及嘉賓，將於6月23日起接受7天閉環隔離，或要入住酒店。

另外，候任特首李家超籌組新班子已達尾聲，

...