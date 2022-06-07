內地疫情個案連無症狀感染維持在一百多宗的水平，有利於抗疫和穩經濟兩手抓，香港疫情雖然近期出現酒吧群組反彈上五百宗，但並不影響市民恢復正常生活。中港股市周初都不理會上周五美股回落，繼續反彈。主要仍是由早

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