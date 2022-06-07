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【美團股價】美團績後挾淡試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽

名家專區 10:56 2022/06/07

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美團  （03690） 上周四公布首季業績勝預期，昨在逾百億元大成交配合下飈升一成，今早賈其餘勇再上闖，一度試穿200元關後高位整固。以炒家爭相冚倉及部份看淡分析員急轉軚的狼狽相，加上內地對科網平台監管續吹暖風，料均利好科企短綫再試高位。

繼國務院總理李克強及國家主席習近平先後開腔支持平台經濟發展後，科技部部長王志剛最新表示，中國政府對互聯網行業的監管，更多地是把激勵放在更重要的位置。支持政策亦有開始轉化為實際行動的迹象，有報導指內地監管機構將結束對滴滴出行和另外兩家在美國上市科技公司的網絡安全審查，據報最早於本周取消在新用戶方面的禁令。若消息屬實，ATMXJ為首藍籌科技股升勢有望反望持續。

美團今早隨大市輕微低開後早段偏軟，惟股價瞬間再挾升，並一舉試穿200元關，高見202.4元後高位受阻，回落至稍低於200元關整固。

筆者上月底在本報專欄<透視中港美>文章「科企績後挾升  轉勢言之尚早」已預期，下一隻績後挾升的科網股可能是美團。原因說來簡單，投資者績前看得太淡。證監會每周淡倉申報紀錄顯示，美團累積淡倉於5月底增至逾8,200萬股創新高，以昨日收市價198.1元計，美團淡倉總值逾160億元，較4月初低位大增逾五成。

相關文章：美團績後爆上 挾淡還有後勁

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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