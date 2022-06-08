  • 27°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）

名家專區 10:06 2022/06/08

分享：

分享：

一直處於監管風暴風眼的滴滴出行（美：DIDI），據報網絡安全審查最快本周結案，預期獲放生應用程式註冊新用戶。消息刺激重磅科網股連日勁彈，另一監管整改主要對象阿里巴巴 （09988） ，股價2日累升近一成，昨一度突破百元關。美股ADS隔夜再升破百元大關。

外媒報導中央積極出台平台經濟利好政策，以恢復投資者對中概科網股信心，最新舉措是網信辦對滴滴出行、滿幫集團（美：YMM）、看準（美：BZ）3大網約車平台的網絡安全審查罰款結案。若滴滴出行一如報導獲放生，則有理由相信阿里旗下的螞蟻集團亦有望於短期內完成整改，畢竟螞蟻於2020年底在不符內地銀行監管規例情況下趕上市，掀起了整個監管風暴序幕。螞蟻完成整改，恢復市場信心的象徵意義亦最重大。

<華爾街日報>昨報導指，網信辦將於短期內完成調查，當中滴滴出行所受的罰款金額將較高，3家網約車平台都會接受國資入股約1%，令政府可更直接參與公司決策。報道又引述消息人士指，今次也是當局向投資者發出最新訊號，反映官方承諾減輕中國互聯網行業的壓力。消息雖未獲當局證實，惟滿幫集團昨日率先宣布旗下應用程式恢復新用戶註冊。

若挽回投資者信心為中央最主要考慮，則阿里旗下螞蟻集團亦有望加快完成整改，在監管新規下重新正常運作，以至重啟上市計劃......

  • +2

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

最新專欄文章

【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
2022/06/07
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
【商湯股價】AI新股帶動商湯翻炒6連升 後市有隱憂跟炒要提防（第二版）
2022/06/06
【商湯股價】AI新股帶動商湯翻炒6連升 後市有隱憂跟炒要提防（第二版）
【領展股價】領展走出疫情勢加租 績後整固再上 （第二版）（附大行最新目標價）
2022/06/02
【領展股價】領展走出疫情勢加租 績後整固再上 （第二版）（附大行最新目標價）
【港交所股價】港交所上試345元關 盈富國指ETF成交激增支持大（第二版）
2022/06/01
【港交所股價】港交所上試345元關 盈富國指ETF成交激增支持大（第二版）
【綠債浮水】綠債重上百元水面價逾千沽盤湧現 實質正利率可長揸（第二版）
2022/06/01
【綠債浮水】綠債重上百元水面價逾千沽盤湧現 實質正利率可長揸（第二版）
滴滴出行 史美倫 馬雲 疫情 港股 美股 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 中國證監會

下一篇文章

非真皮包包盈利激增前景佳!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

選股情報 - 撑穿50天綫
撑穿50天綫
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎？（第二版）
投資坐標 - 非真皮包包盈利激增前景佳!
非真皮包包盈利激增前景佳!
有政戲 - 習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
習倘七一來港 高官嘉賓6月23起閉環隔離
選股情報 - 命運不得「你」挑選
命運不得「你」挑選
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）
【績優挾淡】美團試穿200元關 分析員炒家轉軚同狼狽（第二版）（附大行最新調升目標價）