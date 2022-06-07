【科網監管風暴】阿里回勇試闖百元關 滴滴審查結案放生螞蟻還會遠嗎?（第二版）

一直處於監管風暴風眼的滴滴出行（美：DIDI），據報網絡安全審查最快本周結案，預期獲放生應用程式註冊新用戶。消息刺激重磅科網股連日勁彈，另一監管整改主要對象阿里巴巴 （09988） ，股價2日累升近一成，今早一舉突破百元大關。

外媒報導中央積極出台平台經濟利好政策，以恢復投資者對中概科網股信心，最新舉措是網信辦對滴滴出行、滿幫集團（美：YMM）、看準（美：BZ）3大網約車平台的網絡安全審查罰款結案。若滴滴出行一如報導獲放生，則有理由相信阿里旗下的螞蟻集團亦有望於短期內完成整改，畢竟螞蟻於2020年底在不符內地銀行監管規例情況下趕上市，掀起了整個監管風暴序幕。螞蟻完成整改，恢復市場信心的象徵意義亦最重大。

<華爾街日報>昨報導指，網信辦將於短期內完成調查，當中滴滴出行所受的罰款金額將較高，3家網約車平台都會接受國資入股約1%，令政府可更直接參與公司決策。報道又引述消息人士指，今次也是當局向投資者發出最新訊號，反映官方承諾減輕中國互聯網行業的壓力。消息雖未獲當局證實，惟滿幫集團昨日率先宣布旗下應用程式恢復新用戶註冊。

若挽回投資者信心為中央最主要考慮，則阿里旗下螞蟻集團亦有望加快完成整改，在監管新規下重新正常運作，以至重啟上市計劃......

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