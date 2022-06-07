【一文看清】回顧新能源車股6月動向（不斷更新）

2022年踏入6月，新能源車利好政策陸續實施，購置稅寬減刺激相關版塊，加上各廠商在第二季相繼發布新款車型，以更高的性能去消除消費者在充電、續航上的憂慮，新能源車股值得留意。以下為讀者回顧近期新能源車有關文章。

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁】

中國為了達至「雙碳」目標，即二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實現碳中和，大力扶持新能源車產業。2022年，相關版塊成熟，政府開始按計劃向廠商撤回補助，並推出其他政策刺激消費市場。

國內新能源車龍頭股比亞迪股份 （01211） 第一季度業績亮麗，今年首季歸屬股東淨利潤介乎6.5億至9.5億人民幣，按年升174%至300%。比亞迪第一季度國內銷售28萬輛，全球銷售29.1萬輛，較特斯拉少一萬輛，居全球第二。

點擊了解比亞迪不同車型：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

除了比亞迪外，其他品牌亦各有優勢，詳見名家頻道的不同文章：

▼ 點擊圖片放大 +2

6月7日：

汽車板塊迎來多項利好消息，包括削減汽車購置稅，以及推出新一輪汽車下鄉活動，令汽車行業，尤其是新能源車板塊受惠。詳見：【反彈三段式】汽車股入綫第一階段【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

中國新能源乘用車滲透率在2020年進入加速提升階段。至2022年1至4月，滲透率已經達到25%以上。比亞迪汽車的銷量數據尤其理想，詳見：【制勝之道】比亞迪憑全產業鏈 傲視群雄【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

6月4日：

國務院常務會議提出階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣，刺激新能源車市場。詳見：【車策追蹤】購置稅減 傳統車 混能車 新能源車再比肩【下一頁】

編輯：陳文政

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入 ），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽，

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...