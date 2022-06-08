【大市轉勢？】瑞士寶盛鄧啟志：中港股市料已經觸底

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志發表評論指，近期上海解封，推動中港市場反彈，相信市場很可能已經觸底，而復甦步伐將取決於中國逐步重開的進展。

鄧啟志表示，隨着新冠病毒感染個案下降，市政府逐步重開上海。上海市政府宣布推出50項緩困和刺激措施，中央政府也公布更多刺激措施的細節，當局還宣布將部分乘用車的購置稅減半。

點擊下圖可查看受惠當局推出的穩經濟措施的板塊。

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由於政府堅持在疫情清零政策和刺激經濟增長之間謹慎地取得平衡，該行認爲重開的實際進展可能是循序漸進的。該行團隊從各渠道調查發現，上海這輪重開似乎取得具體進展，相信這對於恢復經濟增長而言至關重要。

對於近日中港市場從低位反彈，鄧啟志認為，市場很可能在3月中旬已觸底，而復甦步伐則取決於重開進展和刺激措施的具體細節。

假若投資者在此刻進場，我們認為損失風險有限，但同樣地，在迎來理想的投資回報前，可能還需經歷一段波幅。

盡管如此，重開的受益行業將在短期內有出色表現，當中包括互聯網、汽車和消費股。盡管互聯網股已成為周期性投資而非核心投資，但相關股票較敏感（β值較高），因此該行預計其反彈幅度將會最大。

熱門互聯網、汽車和消費股年初至今股價可點擊下圖查看。

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不過，隨着這些板塊的股價接近3月初水平，這些受惠股或會面臨阻力。

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