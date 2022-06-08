【下半年部署】建銀趙文利估港股已見底 料恒指見25000（附十大焦點股名單）

港股今以年來反覆，受疫情及內地經濟回軟影響，恒指於3月中一度跌至18000點水平，其後才稍喘定。上半年港股暫時仍跌約9%，展望下半年，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利認為，港股很大機會已見底，下半年料大致會在震盪中向上。

趙文利指出，上半年港股先後確認估值底（3月15日低見18235點）、政策底（3月16日，金穩會及其後系列穩增長、穩預期會議），以及和經濟底（4月底5月初），下半年則可能迎來盈利底。

在走勢上，趙文利預計港股在2022年下半年大致震盪向上，恒生指數波動區間介於20000至25000點；國企指數波動區間介於6800至8700點；科技指數介於3800至5800點。

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