【港股下半年】建銀趙文利料恒指見25000

港股今以年來反覆，受疫情及內地經濟回軟影響，恒指於3月中一度跌至18000點水平，其後才稍喘定。上半年港股暫時仍跌約9%，展望下半年，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利認為，港股很大機會已見底，下半年料大致會在震盪中向上。

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