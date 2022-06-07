【港股下半年】建銀趙文利料恒指見25000 財金猛人追蹤 15:45 2022/06/07 分享： 分享： 港股今以年來反覆，受疫情及內地經濟回軟影響，恒指於3月中一度跌至18000點水平，其後才稍喘定。上半年港股暫時仍跌約9%，展望下半年，建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利認為，港股很大機會已見底，下半年料大致會在震盪中向上。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 名家看法 最新專欄文章 【星級名家】曾淵滄：領展長建 躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新） 今日 【星級名家】曾淵滄：領展長建 躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新） 【星級名家】興業張憶東點評第二季經濟 今日 【星級名家】興業張憶東點評第二季經濟 【陸叔講大市】陳永陸：成份股換馬對地產股影響屬短暫（不斷更新） 2022/06/06 【陸叔講大市】陳永陸：成份股換馬對地產股影響屬短暫（不斷更新） 【經濟數據】光銀國際林樵基 從PMI數據揭示經濟狀況 2022/06/04 【經濟數據】光銀國際林樵基 從PMI數據揭示經濟狀況 【星級名家】一文盡閱瑞銀汪濤點評中國第二季經濟 2022/06/04 【星級名家】一文盡閱瑞銀汪濤點評中國第二季經濟 趙文利 見底 經濟 港股 恒生指數