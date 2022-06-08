內地經濟重啟 留意電商中概股潛力

受疫情影響多時，內地年初至今的綜合PMI包括製造業及服務業都大幅轉差，現時基本上跌低於40，美國與歐洲同期則位於約60。

相較下內地經濟數據表現較為遜色，所以內地政府開始實行新政策去推動經濟，至於封城多時的上海亦已於6月1日起復工復市，以致已進入熊市的恒指反彈，曾一度突破50天綫，重上21000點關口。

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疫情後重點刺激財政

內地大部分地區的新增個案目前已少於10宗，唯獨北京、上海及天津因較為嚴重而受活動管制，先前市場仍擔心北京會隨上海封城。

現時兩者開始重啟經濟刺激計劃，國務院甚至召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，指出財政、貨幣、房地產需求會作寬鬆準備，以刺激下半年經濟回升。

根據彭博統計，今次經濟刺激總額將達至約5萬億美元，接近20年疫情開始時的數據，算是有力度的刺激措施，但最大分別在於20年時著重貨幣政策，而今次重點在於財政方面。

當年的貨幣刺激政策如減息或加印銀紙等等，所公佈金額約5.6億人民幣，今年公佈的就約有2.6億人民幣，約佔內地GDP 2%。雖然貨幣政策金額減少，但財政政策上如減稅額就達至2.6萬億人民幣，約佔內地GDP 2.3%，減稅幅度其實比20年時更大，另外亦涵蓋基建項目，其中會有一個約3,000億元的鐵路建設債券發行。

作用發揮需時勿心急

當然以上的刺激金額預期其實偏保守，彭博另有分析指出，中國政府今年目標支出為GDP 2.8%，但如加上地方政府作出的財政開支，整個財政政策刺激可達8.5% GDP。

不過，政府大力刺激財政固然很好，但相比貨幣政策較慢獲得恢復經濟效果，原因是貨幣政策無論減息或加印銀紙，資金流量很快便會流入實體經濟裡面，但財政政策是需要時間，如減稅後未必會即使用掉資金，或基建都要時間做文件審批才做興建，對實體經濟影響可能會較慢，經國一段時間後才能浮現實際效果。

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