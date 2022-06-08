  • 27°C
香港時間 : 2022608日 (週三) 09:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地經濟重啟 留意電商中概股潛力

財金猛人追蹤 08:25 2022/06/08

分享：

分享：

受疫情影響多時，內地年初至今的綜合PMI包括製造業及服務業都大幅轉差，現時基本上跌低於40，美國與歐洲同期則位於約60。

相較下內地經濟數據表現較為遜色，所以內地政府開始實行新政策去推動經濟，至於封城多時的上海亦已於6月1日起復工復市，以致已進入熊市的恒指反彈，曾一度突破50天綫，重上21000點關口。

專訪基金教父雷賢達 談港股下半年部署【下一頁

    點擊圖片放大
    +2

疫情後重點刺激財政

內地大部分地區的新增個案目前已少於10宗，唯獨北京、上海及天津因較為嚴重而受活動管制，先前市場仍擔心北京會隨上海封城。

現時兩者開始重啟經濟刺激計劃，國務院甚至召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，指出財政、貨幣、房地產需求會作寬鬆準備，以刺激下半年經濟回升。

根據彭博統計，今次經濟刺激總額將達至約5萬億美元，接近20年疫情開始時的數據，算是有力度的刺激措施，但最大分別在於20年時著重貨幣政策，而今次重點在於財政方面。

當年的貨幣刺激政策如減息或加印銀紙等等，所公佈金額約5.6億人民幣，今年公佈的就約有2.6億人民幣，約佔內地GDP 2%。雖然貨幣政策金額減少，但財政政策上如減稅額就達至2.6萬億人民幣，約佔內地GDP 2.3%，減稅幅度其實比20年時更大，另外亦涵蓋基建項目，其中會有一個約3,000億元的鐵路建設債券發行。

作用發揮需時勿心急

當然以上的刺激金額預期其實偏保守，彭博另有分析指出，中國政府今年目標支出為GDP 2.8%，但如加上地方政府作出的財政開支，整個財政政策刺激可達8.5% GDP。

不過，政府大力刺激財政固然很好，但相比貨幣政策較慢獲得恢復經濟效果，原因是貨幣政策無論減息或加印銀紙，資金流量很快便會流入實體經濟裡面，但財政政策是需要時間，如減稅後未必會即使用掉資金，或基建都要時間做文件審批才做興建，對實體經濟影響可能會較慢，經國一段時間後才能浮現實際效果。

欲看詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書登場：繼2022年收息全攻略的三冊電子書後（訂戶可按此登入），2022年《10大熱門股》深度分析（上冊）已登場，先睹為快的朋友可按此瀏覽

★★★未成為hket訂戶的朋友，不妨把握我們推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版！名額有限，先到先得，請火速行動！★★★

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 財來智有方

相關文章

《A股動向》聞泰科技代工蘋果電腦已通過客戶驗證開始出貨
2022/06/07
《A股動向》聞泰科技代工蘋果電腦已通過客戶驗證開始出貨
中海外：首5個月合約物業銷售額跌39%至950.3億人幣
2022/06/07
中海外：首5個月合約物業銷售額跌39%至950.3億人幣
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
2022/06/06
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢

你可能感興趣

《A股動向》聞泰科技代工蘋果電腦已通過客戶驗證開始出貨
17:25 2022/06/07
《A股動向》聞泰科技代工蘋果電腦已通過客戶驗證開始出貨
中海外：首5個月合約物業銷售額跌39%至950.3億人幣
17:26 2022/06/07
中海外：首5個月合約物業銷售額跌39%至950.3億人幣
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢
00:01 2022/06/06
專訪基金教父雷賢達 港股20000點入市 拆解中外形勢

最新專欄文章

【熊市透視】縱觀年內波動市穩中部署
2022/06/01
【熊市透視】縱觀年內波動市穩中部署
【熊市攻略】4個方法應對熊局 穩中求勝
2022/05/25
【熊市攻略】4個方法應對熊局 穩中求勝
【投資必讀】專業投資者都知道的通脹基本面
2022/05/18
【投資必讀】專業投資者都知道的通脹基本面
【走資與中概股】從人民幣 CDS 政策難關 評好轉之路
2022/05/04
【走資與中概股】從人民幣 CDS 政策難關 評好轉之路
【資產增值】通脹與戰爭夾擊下的資金部署
2022/04/27
【資產增值】通脹與戰爭夾擊下的資金部署
財政政策 經濟數據表現 中國市場 市場動向 經濟衰退 內地物業 股票 減稅 財富及資產管理 基建項目

下一篇文章

【大市轉勢？】瑞士寶盛鄧啟志：中港股市料已經觸底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
【契媽股】電動車改吹「中國風」 追揸沽要睇實 Cathie Wood（第二版）
【新品競賽】AR VR頭顯 蘋果WWDC22揭端倪
【新品競賽】AR VR頭顯 蘋果WWDC22揭端倪
【大師也愛息】「殿堂級大師」卓百德 談香港收息股的吸引力
【大師也愛息】「殿堂級大師」卓百德 談香港收息股的吸引力
【追蹤女股神】六大ETF齊啟動 Cathie Wood增持Tesla沽比亞迪（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【追蹤女股神】六大ETF齊啟動 Cathie Wood增持Tesla沽比亞迪（一文盡覽ARK最新買賣清單）
【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）
【星級名家】曾淵滄：躺着收息的股份（一文盡覽不斷更新）
【抗通脹+贏加息】大摩最新港股及A股「焦點股」 有3隻收息股
【抗通脹+贏加息】大摩最新港股及A股「焦點股」 有3隻收息股