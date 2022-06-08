【618機遇】數字藏品搶客  關注騰訊阿里

618購物節是電商的促銷大戰，今年618*購物節活動，品牌方愈來愈重視數字藏品**的行銷重要性。財通證券建議關注平台端，如騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等股票。

小知識：

*618購物節最早源自京東電商的周年慶，每年6月18日京東則會自月初至月底接連不斷地推出一系列大型促銷活動，其他電商平台也紛紛仿效，於是近年來618購物節逐漸演變成一場電商促銷大戰。

**甚麽是數字藏品？

數字藏品是虛擬物品獨一無二或限量的複製品。一般來說，數字藏品是諸如數字藝術品、視頻片段或數字交易卡等視覺元素。數字藏品借助區塊鏈技術創造非同質化代幣，實現所有權的分發和轉移。

換句話說，數字藏品無法向常規數據一樣在電腦上複製，但所有者可以輕易將所有權轉讓給他人。通過這樣的設計，藏家可以確保數字藝術品的稀缺性並制定轉讓所有權或使用的條件和價格。

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