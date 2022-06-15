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【通脹Vs衰退】建銀國際：商品價走勢持續各異

研究報告 08:17 2022/06/15

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通脹高居不下，市場擔心美國聯儲局以至其他央行加大收緊銀根力度，加上俄烏戰局未止，加劇市場對經濟衰退的憂慮。各類商品在供需及利息敏感度等多方面有差別，導致價格走勢各異，而建銀國際預期，此差異仍會持續。

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專訪國策專家：瑞信黃翔+瑞士百達陳東 談穩經濟部署【下一頁

分析各類商前，先看它們的走勢（見圖一至圖五）。從上面5幅可見，彭博商品指數仍處較高位，主要能源類價格支持，而早前呈現強勢的農產品價格，近期......

受惠通脹、加息藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【港鐵】【領展】【中銀】【中行

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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